Ohio Valley Trick-or-Treat Times 2019

Are you excited for spooky season?! As Halloween approaches, make sure you know exactly where to be and when to get the biggest bag of candy!

Don’t see your favorite Trick-or-Treating spot or your location time has changed? Let us know at news@wtrf.com. Don’t fret! This list will continually be updated as we learn more.

ALL times are PM.

BARNESVILLE — 11/3 | 5:00-6:30

BARTON — 10/31 | 6:00-8:00

BEECH BOTTOM — 10/31 | 6:00-8:00

BELLAIRE — 11/2 | 6:00-7:30

BELMONT — 10/31 | 6:00-7:00

BENWOOD — 10/31 | 5:30-6:30

BETHANY — 10/31 | 5:00-7:00

BETHESDA — 11/3 | 4:45-6:30

BETHLEHEM — 10/31 | 6:30-7:30

BRIDGEPORT — 10/31 | 6:30-7:30

BROOKSIDE — 10/26 | 6:00-7:00

CADIZ — 10/31 | 4:00-6:00

CAMERON — 10/31 | 5:00-7:00

CHESTER — 10/31 | 6:00-7:30

CLEARVIEW — TBA

DILLONVALE — 10/30 | 5:30-7:30

FLUSHING — 11/3 | 3:00-4:30

FOLLANSBEE — 10/31 | 5:30-7:30

GLENCOE — 10/31 | 5:30-7:00

GLEN DALE — 10/31 | 6:00-7:30

HUNDRED — 11/1 | 6:00-7:30

MARTINS FERRY — 11/2 | 6:00-7:00

McMECHEN — 10/31 | 6:00-7:00

MIDDLEBOURNE — TBA

MORRISTOWN — 10/26 | 6:00-7:30

MOUNDSVILLE — 10/31 | 6:00-7:30

Neffs — 11/2 | 6:00-7:00

NEW MARTINSVILLE — 11/2 | 6:00-7:30

PADEN CITY — 10/26 | 6:30-8:00

RAYLAND — TBA

SHADYSIDE — 10/31 | 6:00-7:30

SISTERSVILLE — 10/31 | 6:00-7:00

SMITHFIELD — 11/1 | 5:00-6:30

ST. CLAIRSVILLE — 10/30 | 6:00-7:30

STEUBENVILLE — 10/31 | 6:00-8:00

TILTONSVILLE — 11/2 | 6:00-7:00

TORONTO — 10/31 | 5:30-7:30

Triadelphia — 11/2 | 6:00-7:30

VALLEY GROVE — 10/31 | 6:30-7:30

WARWOOD — 11/2 | 6:30-7:30

WEIRTON — 10/31 | 6:00-8:00

WELLSBURG — 10/31 | 6:00-8:00

(WELLSBURG) TRICK-OR-TREAT TRAIL @ 18TH ST. PARK — TBA

WELLSVILLE — 10/31 | 5:30-7

WEST LIBERTY — TBA

WHEELING — 11/2 | 6:30-7:30

WINTERSVILLE — 10/31 | 5:30-7:30

YORKVILLE — 11/2 | 6-7